Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что жители временно захваченной Феодосии слышали звуки «хлопков», а после – стрельбы из крупнокалиберного оружия, информирует «НБН».

Позже появились сообщения о работе зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», который российские оккупанты разместили на территории феодосийской нефтебазы.

В то же время российский паблик Baza заявил, что два дрона самолетного типа атаковали в городе нефтебазу «Морской Нефтяной терминал», пострадавших и разрушений в результате удара якобы нет.

Утверждается, что БПЛА не достигли цели: один дрон детонировал в воздухе, его обломки упали на территорию базы, второй – рухнул в 70 метрах от одного из резервуаров.

Напомним, в ночь на 4 декабря беспилотники нанесли удар по нефтебазе «второй армии мира» во временно захваченном Луганске. Начальник ОВА Артем Лысогор рассказал подробности «бавовны».