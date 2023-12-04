Глава Луганской ОВА в своем Telegram-канале констатировал, что захватчики в Луганске остались без нефтебазы. По словам чиновника, объект не выдержал удара дрона, который не заметила вражеская противовоздушная оборона, информирует «НБН».

Лысогор уточнил, что неизвестному беспилотнику удалось обойти все средства радиоэлектронной борьбы «второй армии мира» в регионе и поразить нефтяное сердце так называемой «народной республики».

Чиновник заверил, что «взорвалось громко и пылало ярко». Звуки «бавовны» разбудили жителей временно захваченного Луганска, которые позже увидели пожар на нефтебазе.

Отметим, что утром пропагандистские информационные агентства РФ пожаловались на обстрел нефтебазы в Луганске. Псевожурналисты обвинили в атаке дронов Украину, рассказав, что сообщили очевидцы.