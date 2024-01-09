В эфире национального телемарафона полковник заявил, что он не может подтвердить данные СМИ о сбитии первого Shahed-238 с реактивным двигателем в Украине, информирует «НБН».

Спикер командования ВС ВСУ отметил, что, если кто-то нашел такой уничтоженный беспилотник, пусть «подтверждает, показывает и рассказывает». Игнат напомнил, что ранее иранцы показали новый черный модернизированный «Шахед», после чего российские захватчики начали красить свои дроны в этот цвет.

Игнат, говоря о рисках от нового беспилотника, назвал модернизированный БПЛА с реактивным двигателем «мини крылатой ракетой». Представитель Воздушных сил уточнил, что из-за чрезмерного потребления топлива боевая часть нового «Шахеда» будет небольшой.

Напомним, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж высказался о передаче истребителей F-16 Киеву. Генерал назвал количество американских боевых самолетов, которое позволит создать системный воздушный щит над страной.