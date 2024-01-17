Во время пресс-конференции представитель военной разведки отметил, что привлечение ВС РБ к наземным операциям на стороне российских захватчиков против нашей страны – «голубая мечта» президента-агрессора, сообщает «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Юсов отметил, что, несмотря на все старания Путина за период полномасштабного вторжения втянуть Беларусь в войну, кремлевский диктатор так и не достиг своей цели.

На сегодня ситуация не изменилась, однако продолжается взаимодействие страны-агрессора и Республики Беларусь в рамках военных учений, передачи оружия, боекомплектов, техники, а также создания так называемого Союзного государства.

Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко отчитался о получении Минском всего ядерного оружия, обещанного ему Москвой.