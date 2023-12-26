Нелегитимный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что все ядерное оружие Российской Федерации, которое Кремль планировал передать Минску, уже находится в стране.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного президента РБ.

По словам белорусского диктатора, он получил последнюю поставку ядерного оружия из страны-агрессора в начале октября. Соратник Путина отметил, что оно находится «на своих местах в хорошем состоянии».

Также нелегитимный глава РБ ответил на вопрос, когда планируется проведение ближайших военных учений. Самопровозглашенный президент сообщил, что мероприятия боевой учебы проходят ежедневно, в частности, в подразделениях ВС Беларуси работают бывшие наемники ЧВК «Вагнер», которые «передают опыт».

Отметим, что в начале ноября мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила о передаче Минску компонентов тактического ядерного оружия из России.