В Страткоме Вооруженных сил Украины сообщили, что за время полномасштабной войны с Российской Федерацией защитники вывели из строя около 33% боевых судов Черноморского флота «второй армии мира», информирует «НБН».

В ведомстве уточнили, что после 24 февраля 2022 года Силы обороны «демилитаризировали» 24 корабля и одну подлодку путинских оккупационных сил. По состоянию на начало полномасштабной войны ЧФ РФ насчитывал 74 боевых корабля.

Напомним, что на прошлой неделе бойцы ГУР МОУ в Крыму провели спецоперацию по уничтожению ракетного катера «Ивановец» армии Путина. Защитники отправили корабль «освободителей» на дно, используя морские дроны. Начальник военной разведки Кирилл Буданов раскрыл подробности «демилитаризации» судна оккупантов.