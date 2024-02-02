Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины раскрыл подробности операции по ликвидации катера оккупантов «Ивановец», информирует «НБН» со ссылкой на The War Zone.

По словам генерала, бойцы ГУР МОУ «отминусовали» очередной корабль российского Черноморского флота с помощью морских беспилотных дронов MAGURA V5.

Многоцелевыми беспилотными надводными кораблями нового поколения, разработанными в Украине, управляла 13-я группа ГУР МОУ. Буданов уточнил, что в ходе атаки на ракетный катер захватчиков было 6 прямых попаданий морскими беспилотниками в его корпус.

Военачальник добавил, что, получив повреждения, «Ивановец» перевернулся на корму и ушел на дно.

Ранее потопление ракетного катера «второй армии мира» в Крыму прокомментировали в Военно-морских силах ВСУ. В ведомстве сообщили, сколько оккупантов могло находиться на корабле на момент удара.