О том, какую технику, боеприпасы и оборудование получат Силы Обороны Украины в рамках вышеуказанного пакета поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны США (Пентагона).

В частности, ВСУ могут рассчитывать на получение:

гаубиц калибра 155-мм;

гусеничных БТР М-113;

боеприпасов к РСЗО M-42/HIMARS;

ракет к ЗРК MIM-23/Hawk;

артснарядов калибра 155-мм и 105-мм;

ПЗРК Stinger;

ПТРК Javelin и AT-4;

боеприпасов к стрелковому оружию и гранат;

81-мм минометных систем;

патрульных катеров;

прицепов для транспортировки тяжелой бронетехники;

подрывных зарядов;

приборов ночного видения/тепловизоров;

запчастей и прочего вспомогательного оборудования.

Ранее мы писали о том, что Германия отправляла Украине в прошлом пакете военной помощи.