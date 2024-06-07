О том, какую технику, боеприпасы и оборудование получат Силы Обороны Украины в рамках вышеуказанного пакета поддержки, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны США (Пентагона).
В частности, ВСУ могут рассчитывать на получение:
- гаубиц калибра 155-мм;
- гусеничных БТР М-113;
- боеприпасов к РСЗО M-42/HIMARS;
- ракет к ЗРК MIM-23/Hawk;
- артснарядов калибра 155-мм и 105-мм;
- ПЗРК Stinger;
- ПТРК Javelin и AT-4;
- боеприпасов к стрелковому оружию и гранат;
- 81-мм минометных систем;
- патрульных катеров;
- прицепов для транспортировки тяжелой бронетехники;
- подрывных зарядов;
- приборов ночного видения/тепловизоров;
- запчастей и прочего вспомогательного оборудования.
Ранее мы писали о том, что Германия отправляла Украине в прошлом пакете военной помощи.
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