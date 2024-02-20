Гетьман в ответ на слова Зеленского заявил, что ситуация на границе Украины и Польши не является нормальной и привычной, поскольку фермеры должны иметь возможность нормально работать, а не перекрывать дороги, информирует «НБН» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

Представитель Варшавы заверил, что он понимает эмоции главы государства, на территории страны которого идет война. При этом министр считает, что блокирование границы польскими протестующими не имеет ничего общего с политикой.

По словам чиновника, украинский лидер не впервые делает резкие высказывания, и он пытается понять президента, который находится под огромным давлением, хоть и не согласен с его словами.

Гетьман убежден, что, учитывая поддержку Украины Польшей с первого дня полномасштабного вторжения РФ, он советует Киеву быть осторожным в таких заявлениях и быть немного более чувствительным к проблемам не только польских фермеров.

Напомним, ситуацию на границе с Польшей резко прокомментировали в МИД Украины.