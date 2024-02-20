Дипломат на своей Facebook-странице заявил, что наземные границы остаются важными в условиях войны нашей страны с российскими оккупантами, поэтому нет никаких оправданий действиям польских протестующих, информирует «НБН».

Спикер МИД напомнил, что граница двух стран также является границей Европейского Союза, которая не должна быть заложником каких-либо политических интересов. Он подчеркнул, что действия радикальных политиков и участников акции протеста в Польше подрывают экономику и устойчивость нашего государства к отражению агрессии россиян.

Представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что на границе звучат антиукраинские лозунги, которые свидетельствуют о политически мотивированном характере протестов. Николенко подчеркнул, что агрессивные действия участников акции в отношении граждан Украины и их грузов являются неприемлемыми.

Спикер МИД призвал Варшаву сохранить уровень солидарности с Киевом, уничтожить антиукраинскую риторику, провести правовую оценку действий протестующих и разблокировать границу.

Напомним, что украинская сторона готовит введение ряда ограничений для Польши в ответ на блокировку границы.