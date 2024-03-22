О том, что администрация американского лидера Джозефа Байдена никогда не требовала от Банковой прекращения атак на объекты российской нефтяной инфраструктуры, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Михаила Подоляка, прозвучавшее в эфире телеканала «Дождь», и опубликованное «Радіо Свобода».

Исходя из слов Подоляка, подобные слухи являются не более, чем «фиктивной информацией». Кроме того, ни одно государство, с учетом 2-х лет последних лет полномасштабной войны, не станет пытаться надиктовывать Украине условия ведения боевых действий против РФ.

Советник главы ОПУ подчеркнул:

В рамках международного права Украина может «обезжиривать» российские инструменты ведения войны. Топливо является основным инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру.

Ранее мы информировали о том, что в СБУ подтверждали успешный удар БПЛА по НПЗ в Славянске-на-Кубани.