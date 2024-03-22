Военачальник в эфире национального телемарафона сообщил, что россияне создают новую группировку из более 100 000 захватчиков. Он допускает, что за счет такого количества бойцов оккупанты намерены пополнять подразделения, которые теряют боеспособность, информирует «НБН».

Военачальник сообщил, что планы врага ВСУ до конца не известны, есть данные о формировании новой группировки войск страны-агрессора. К июню «освободители» будут иметь определенные подразделения для наступления на одном из направлений.

Павлюк отметил, что это максимально тяжелый прогноз и защитники постараются нанести максимальные потери «второй армии мира», чтобы ей пришлось новосозданную группировку вовлечь к боевые действия.

Как сообщалось, в Главном управлении разведки Минобороны Украины оценили угрозу наступления путинских оккупационных сил на Сумскую и Черниговскую области.