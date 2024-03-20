Представитель военной разведки Украины заявил, что россияне намеренно распространяют слухи о повторном наступлении «второй армии мира» на Сумскую и Черниговскую области, информирует «НБН» со ссылкой на издание LIGA.net.

Спикер ГУР МОУ напомнил, что ранее враг неоднократно проводил информационные операции о наступлении на нашу страну из Республики Беларусь. Теперь РФ пугает украинцев сообщениями о повторном наступлении с севера.

Юсов отметил, что угроза сохраняется постоянно, поэтому Силы обороны отслеживают формирование и передислокацию группировок путинских войск на территории государства-террориста. Помимо этого, ведется работа по укреплению границы, поэтому неожиданностей для защитников не будет.

Пресс-секретарь добавил, что численность войск РФ на границе с Сумщиной и Черниговщиной не изменилась – там по-прежнему сосредоточено 19 000 оккупантов.

Ранее глава Сумской ОВА высказался о рисках прорыва границы захватчиками в регионе.