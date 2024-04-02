Российский Telegram-канал Mash заявил, что беспилотники ударили по заводам в Елабуге и Нижнекамске. Также утром местные жители слышали «хлопки» на территории особой экономической зоны «Алабуга», где расположены НПЗ и завод по производству «Шахедов», информирует «НБН».

Сообщается, что в результате обстрела в Елабуге пострадал завод и здание общежития, по предварительной информации есть пострадавшие. В Сети показали кадры удара и его последствия.

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в спецслужбах, заявило, что Главное управление разведки атаковало предприятие в Татарстане, где россияне собирают дроны-камикадзе «Шахед». Завод расположен в более чем 1000 км от нашей страны.

По словам собеседника журналистов, в результате удара ГУР МОУ по предприятию есть значительные разрушения производственных мощностей.

Ранее российские СМИ сообщили о ракетной атаке на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области.