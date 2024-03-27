Telegram-канал ASTRA российский независимых журналистов, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что 25 марта в 500 метрах от Новочеркасской электростанции обнаружили обломки баллистических ракет, которые якобы уничтожила противовоздушная оборона.

Сообщается, что новая атака на ГРЭС обошлась без разрушений и пострадавших, информирует «НБН».

Ранее государственная районная электространция в Новочеркасске подверглась атаке 11 беспилотников. В Министерстве обороны похвастались перехватом всех воздушных целей над регионом.

Однако в городе слышали звуки взрывов, после чего на предприятии вспыхнул пожар. По данным Telegram-канала, после удара два энергоблока ГРЭС отключились, один в результате атаки был поврежден.

Как сообщалось, в Госдепе США высказались об ударах Украины по НПЗ на территории государства-террориста.