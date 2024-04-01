Как информирует «НБН», губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела была повреждена недвижимость, а также ранены местные жители. Также данную информацию подтвердило и оборонное ведомство РФ.

В частности, Министерство обороны Российской Федерации проинформировало, что удары были нанесены якобы из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. По их данным, ПВО России уничтожило 17 реактивных снарядов.

Согласно предварительной информации губернатора области, в результате обстрела пострадали девять человек. В самом Белгороде были повреждены окна в 13 квартирах восьми многоэтажных домов. Также повреждены три частных жилых домовладения.

Помимо прочего, есть повреждения в школе. Также повреждены дома в поселке Таврово и Дубово.

Также в Сети было опубликовано видео с места происшествия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты в очередной раз «потеряли» авиабомбы в Белгородской области.