В статье The Sun отмечается, что ВСУ намерены уничтожить Крымский мост до середины июля. Для ликвидации незаконно построенной россиянами конструкции, как заявили журналисты, Силы обороны используют морские дроны, крылатые ракеты Storm Shadow и истребители F-16, информирует «НБН».

Представитель ВМС в эфире национального телемарафона прокомментировал материал британского СМИ. Он напомнил, что военное командование и глава государства неоднократно говорили, что Керченский мост должен быть разрушен.

По словам Плетенчука, однажды украинцы увидят новости о том, что мост оккупантов выведен из строя. Вопрос лишь в том, какой будет степень повреждения незаконно построенной конструкции, и Силы обороны сделают все для ее полной ликвидации.

Спикер Военно-морских сил напомнил, что захватчики после повреждения Крымского моста им не пользуются, однако по нему продолжают ездить простые россияне. Он добавил, что руководству страны-агрессора стоит построить для своих граждан альтернативный путь.

Ранее другое британское издание сообщало, что ГУР МОУ готовит новый удар по Керченскому мосту. Журналисты заявили, что конструкция будет разрушена в первой половине этого года.