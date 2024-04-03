Британское издание The Guardian, ссылаясь на высокопоставленных представителей ГУР МОУ, заявило, что украинская разведка готовится нанести новый удар по Крымскому мосту, который уже обстреливали дважды, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, разрушить незаконно построенную россиянами конструкцию ГУР намерено в первой половине этого года. Один из чиновников отметил, что у начальника ведомства Кирилла Буданова для воплощения этого плана уже есть большая часть средств.

Спецоперация украинской разведки нацелена на минимизацию присутствия ВМС российской Федерации в Черном море. Разрушение Керченского моста укрепит кампанию Сил обороны по освобождению Крымского полуострова, а также поднимет боевой дух на фронте и за его пределами.

Ранее о разрушении Крымского моста высказался старший советник НАТО по логистике Бен Ходжес. Также он предположил, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет передавать ВСУ ракеты Taurus для этой цели.