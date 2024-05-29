Представитель ВС ВСУ в эфире «5 канала» рассказал, что истребители Су-34 и Су-35 оккупационных войск РФ залетают «каруселью» на удары по Харькову. Самолеты выпускают по городу несколько КАБов, информирует «НБН».

Спикер Воздушных сил отметил, что больше всего от атак войск Российской Федерации страдают прифронтовые населенные пункты Харьковщины и областной центр. По словам майора, «вторая армия мира» наносит удары по региону не только авиационными бомбами, но и ракетами из зенитных ракетных комплексов С-300.

Напомним, что 25 мая ВС РФ нанесли авиационный удар по «Эпицентру» в Харькове. Сейчас известно о 19 погибших, 54 раненых и 2 пропавших людях в результате вражеского обстрела.

Как сообщалось, глава государства Владимир Зеленский заявил, что РФ концентрирует оккупационные силы вблизи границы Украины, чтобы продолжить наступление на Харьков.