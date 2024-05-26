О том, что страна-агрессор передислоцировала к границе Украины еще одну группировку войск, таким образом готовя следующую стадию наступления, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную президентом Владимиром Зеленским в своем официальном Telegram-профиле, в период обращения из здания разрушенной типографии в Харькове, на днях атакованной россиянами.

По словам Зеленского, буквально в данный момент, пока Силы Обороны защищаются в 60 километрах к северо-востоку от этого места [Харькова], останавливая очередную попытку наступления армии Путина, российский генералитет собирает дополнительную группировку войск у границы с Украиной, с целью продолжить начатое наступление.

Украинский лидер добавил, что вышеописанная попытка наступательных действий «второй армии мира», похоже, произойдет в 90 километрах отсюда, северо-западнее Харькова.

Зеленский резюмировал, намекая на недавние «предложения» российского диктатора Владимира Путина о «прекращении огня»:

Тот, кто все это делает, не хочет мира.

Ранее мы писали о том, как Синегубов оценивал риск нового наступления РФ на Харьковщину.