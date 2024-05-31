Лидер украинцев в своем Telegram-канале сообщил о возвращении домой 71 военнослужащего и 4 гражданских. По словам президента, все это время не прекращалась работа по освобождению наших граждан их плена.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что всего за период полномасштабной войны с РФ удалось вернуть на родину 3210 украинцев, информирует «НБН».

Отметим, что сегодня из плена были освобождены 37 защитников, в том числе 13 бойцов ВМС, 2 воинов Воздушных сил. Вернулись домой 7 пограничников, 21 нацгвардеец, 6 бойцов территориальной обороны и 4 гражданских женщин.

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Фото — t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодняшний обмен стал 52-м обменом пленными со страной-агрессором с начала полномасштабной войны. Активное участие в возвращении украинцев домой приняли ОАЭ.

Как сообщалось, аналитики вашингтонского Институте изучения войны объяснили, почему Москва постоянно обвиняет Украину в том, что она отказывается проводить обмен пленными.