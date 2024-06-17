Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник в спецслужбах, заявило, что дроны-камикадзе ГУР МОУ ночью атаковали военные объекты на территории трех регионов государства-террориста, информирует «НБН».

Собеседник журналистов рассказал, что в российском Липецке целями дронового удара для украинской разведки были металлургический комбинат и тракторный завод. Он объяснил, что эти предприятия Москва использует для продолжения войны против Украины.

Отметим, что жители Липецка ночью жаловались на звуки взрывов в городе, а власти заявляли о работе противовоздушной обороны.

Помимо этого, беспилотники ГУР МОУ атаковали военные объекты на территории Белгородской и Воронежской областей. Данные о последствиях удара разведки по российским регионам уточняются.

Напомним, 14 июня Силы обороны ударили по аэродрому в Морозовске Ростовской области. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил подробности атаки на авиабазу «второй армии мира».