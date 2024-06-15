О том, что Силами обороны нашей страны было применено не менее 70 ударных беспилотников для осуществления вышеописанной атаки, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым для издания The War Zone.

По мнению издания, дроновый удар, судя по всему, нанес некоторый вред военному объекту страны-агрессора, однако полноценный его объем пока неясен, за исключением небольшого кратера от взрыва и следов пожара, что видно на спутниковых фотоснимках:

Следует отметить, что на данном аэродроме в Морозовске базируются десятки истребителей-бомбардировщиков Су-34, являющиеся ключевым оружием в войне против Украины. Кроме того, этот объект РФ служит передовой оперативной базой для истребителей Су-27.

Фото — twz.com

Фото — twz.com

Ранее мы писали о том, что Буданов сообщал о попытке оккупантов усилить ПВО в Крыму новейшими ЗРК С-500.