Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в оборонном ведомстве страны-агрессора, заявил, что с начала прошлого месяца до 23 июня на территории Крыма в результате ударов ракет и беспилотников «грузом 200» стали 94 захватчика, информирует «НБН».

По словам собеседников, глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов запретил афишировать данные о потерях «второй армии мира» в результате атак на временно захваченный украинский полуостров.

Отмечается, что большая часть похорон российских «освободителей», которых ликвидировали в Крыму, прошла в секретном режиме.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что Z-блогеры набросились с обвинениями на «власти» Крыма и оборонное ведомство государства-террориста из-за удара по Севастополю 23 июня.