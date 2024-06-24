В аналитическом материале ISW отмечается, что военные блогеры РФ широко критикуют «власти» Крыма и Минобороны страны-агрессора за то, что они не предотвратили вчерашний удар по Севастополю, информирует «НБН».

Россияне выразили недовольство тем, что не были использованы сирены воздушной тревоги для предупреждения гражданского населения об опасности. Кроме того, военные блогеры критиковали оккупантов за то, что они не построили укрытие возле пляжа и не сбили все ракеты на подходе к городу.

Американские эксперты напомнили, что захватчики в Крыму с начала полномасштабной войны размещают военную технику в жилых районах. Также российские власти поощряли граждан страны-агрессора ехать на отдых на полуостров, который армия Путина использует как тыл.

Аналитики убеждены, что оккупанты целенаправленно нарушают нормы международного гуманитарного права, размещая военные цели вблизи гражданских объектов, пытаясь сдержать удары Сил обороны. Эксперты напомнили, что ранее «освободители» использовали школы и ЗАЭС на ВОТ для прикрытия своей военной техники.

Напомним, росСМИ сообщили о последствиях ракетного удара по Крыму вечером 23 июня.