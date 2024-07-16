В отчете разведки Великобритании ссылаются на сообщение российского издания Meduza, которое заявило, что правительство страны-агрессора внедряет «систему обмена информацией» между Минобороны и ФСБ. С ее помощью пограничная служба ФСБ будет получать оперативные данные о потенциальных призывниках.

Таким образом Москва надеется предотвратить бегство мобилизованных из страны. Соответствующая система должна заработать уже к осени, информирует «НБН» со ссылкой на страницу Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В ведомстве напомнили, что после объявления Кремлем так называемой частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч граждан государства-террориста выехали за границу, что негативно отразилось на рынке труда в РФ.

По всей видимости, Москва не хочет повторять ошибку с потерей кадров, поэтому внедряет «систему обмена информацией» в ходе постоянного набора россиян в армию Путина и в случае начала новой волны мобилизации.

Напомним, как сообщали СМИ, командование оккупационных войск РФ бросает раненых захватчиков на костылях на «мясные штурмы».