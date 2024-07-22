Глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале написал, что ночью в районе города противовоздушная оборона якобы поразила 8 беспилотников, атака обошлась без разрушений и пострадавших. Позже путинский чиновник сообщил, что утром дроны вновь попытались атаковать гражданскую инфраструктуру, информирует «НБН».

По его словам, в результате падения обломков БПЛА инфраструктура местного нефтеперерабатывающего завода была повреждена, также на предприятии вспыхнул пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. Бойко утверждает, что и этот дроновый удар обошелся без пострадавших.

В то же время российские Telegram-каналы публикуют видео атаки беспилотников на НПЗ в Туапсе, а также кадры возгорания на предприятии.

Напомним, 20 июля беспилотники ударили по аэродрому оккупантов в Ростовской области. Журналисты показали спутниковые снимки последствий атаки БПЛА на авиабазу армии Путина.