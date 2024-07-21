О том, как выглядят последствия украинской атаки на вышеуказанный аэродром, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал, обнародованный в Telegram-канале российского филиала «Радио Свобода».

На спутниковых фотоснимках, сделанных после удара БПЛА, можно увидеть несколько очагов возгорания: в соответствии с данными интернет-сервиса Wikimapia, один из них возник на месте ангара техническо-эксплуатационной службы, второй — на открытом пространстве, а третий — там, где размещался склад с горюче-смазочными материалами.

Впрочем, кадры из космоса указывают — вражеские самолеты при ударе дронов поражены не были.

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ показывали уничтожение сил и средств ВС РФ под Бахмутом.