Начальник ОВА в своем Telegram-канале рассказал о ситуации на временно захваченной территории Луганской области. По словам чиновника, россияне на ВОТ региона начали усиленно проверять мужчин, информирует «НБН».

Руководитель администрации рассказал, что соответствующие проверки оккупанты проводят на участке автомобильной дороги между Северодонецком и поселком Новоайдар.

Лысогор отметил, что свои действия враг объясняет «розыском особо опасных преступников». Однако цель проверок на самом деле другая –россияне особое внимание уделяют мужчинам призывного возраста, так как в «Луганской народной республике» в разгаре осенняя мобилизационная кампания.

Как сообщалось, в ночь на 12 октября Силы обороны Украины поразили нефтебазу захватчиков в Луганской области. В Генштабе ВСУ подтвердили удар по важному объекту для армии Путина во временно оккупированном городе Ровеньки.