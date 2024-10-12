Ночью в Сети начали распространяться сообщения о взрывах во временно оккупированных Ровеньках и пожаре на нефтебазе. В то же время российские паблики заявляли, что ПВО захватчиков якобы отбила воздушную атаку на город, информирует «НБН».

В Генеральном штабе ВСУ утром сообщили, что Силы обороны поразили склад горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки, в результате чего там вспыхнул пожар.

В ведомстве рассказали, что на объекте «освободители» хранили нефть и нефтепродукты, которые, в частности, поставляли для нужд путинской оккупационной армии.

В Генштабе напомнили, что эта нефтебаза не впервые оказалась под ударом защитников, добавив, что последствия ночной атаки ВСУ на объект уточняются.

Как сообщалось, в ночь на 10 октября «бавовна» посетила аэродром «Ханская» в российской Республике Адыгея. Руководитель ЦПД заявил, что на авиабазе беспилотники уничтожили склад с топливом.