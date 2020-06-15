Почему дым от костра обязательно летит в нашу сторону: этому есть очень простое объяснение

Отдых
Ник Петров0

Только поменяли место у костра, как тут же дым опять летит в вашу сторону.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Куда дует дым от костра.
Миф о том, что дым от костра всегда дует только в вашу сторону. Фото: vesti-ua.net.

Все мы неоднократно замечали странную особенность дыма от костра всегда дуть в нашу сторону, как бы мы не сели. Возникает впечатление, что огонь как «живой» проявляет реакцию на наше расположение у пламени костра.

Так почему же дым всегда дует только туда, где сидим именно мы?

На самом деле это не так, дым также дует и на остальных, сидящих у костра. Просто мы так считаем, что он настроен именно против нас, при этом не замечая, что остальные также отмахиваются от дыма.

Специалисты определяют это явление, как эгоцентризм. Люди, сидящие напротив нас, также считают, что дым дует только в их сторону.

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