Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Realist.

Итак, какие же подарки можно подарить самым маленьким детям в ночь с 18 на 19 декабря.

Свой выбор можно остановить на книгах с подвижными элементами. Конечно же, дети до года будут воспринимать эту книгу, как игрушку – их будет интересовать не текст, а картинки. Дети увлекаются рассматриванием подвижных фигурок и, таким образом, происходит их обучение и развитие.

Беспроигрышный вариант подарка для очень маленького ребенка – вязаные игрушки. Игрушка плотной вязки может стать самой любимой для малыша – с ней малыш захочет на прогулку, с ней будет засыпать и просыпаться.

Можно также подарить развивающую игрушку для ребенка, которому скоро исполнится год.

Еще один вариант подарка на День святого Николая – грызунок. Маленький ребенок точно будет рад этому подарку, а для родителей он окажется еще и спасением во время прорезывания зубов у ребенка.

Кроме того, свой выбор можно остановить на снеках. В данном случае, главное обращать внимание на качество и внимательно читать состав. А также помнить, что детские снеки можно малышам с 8 месяцев.

Ранее мы писали, что какие ювелирные подарки лучше всего подойдут ребенку.