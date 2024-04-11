О том, что дело касается лишь населенных пунктов данного региона, слишком близко расположенным к границе со страной-агрессором, в частности, Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, где проживают 182 несовершеннолетних, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-аккаунте главы местной областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

По словам Синегубова, вышеописанные населенные пункты практически каждый день и каждую ночь находятся под интенсивным огнем оккупантов. Именно по этой причине, власти решили максимально обезопасить детей. При этом, каждой семье с детьми будет предоставлена гуманитарная и юридическая помощь, а при возникновении необходимости — места временного проживания.

Глава Харьковской ОВА добавил — такое решение не относится к самому городу Харьков.

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