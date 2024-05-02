О том, что в этот четверг, 2 мая, около 4 часов вечера, согласно предварительной информации, российско-оккупационная армия ударила корректируемыми/управляемыми авиабомбами (КАБами) по территории города Дергачи на Харьковщине, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль Полиции Харьковской области.

Как стало известно, удар вояк государства-террориста угодил в спортивный клуб — ранения различной степени тяжести получили шестеро детей (у четверых — средней тяжести, у двоих — легкие травмы). Кроме того, ранен мужчина в возрасте 75 лет, отказавшийся от направления на госпитализацию.

Также, после попадания авиабомбы в землю, на территории предприятия разгорелся пожар.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, саперы-взрывотехники и «чрезвычайники».

Ранее мы писали о том, что Зеленский рассказывал, сколько ракет, дронов и КАБов выпустила РФ по Украине на протяжении прошлого месяца.