Начинайте планировать свою поездку в другую страну еще дома. Постарайтесь просчитать каждый свой шаг, чтобы избежать проблем и ненужных приключений. Изучите местность, куда планируете отправиться, запишите в телефоне адрес гостиницы, определитесь, с кем будете держать связь на случай форс-мажора, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

Чтобы всегда оставаться в зоне досягаемости для родных и близких настройте роуминг. Кроме того, возможность звонить за границу поможет вам, если вы попадете в неприятность.

Выучите основные фразы на языке той страны, где вы планируете отдыхать. Не лишним будет загрузить офлайн-переводчик.

Подготовьте документы, сделав три копии: одну носите с собой вместе с оригиналом, другую – загрузите на телефон, третью – оставьте в сейфе. Также проверьте баланс на банковском счету и приготовьте мелкие купюры, разложив их в разные отделения сумки. Не берите на прогулку много наличных.

Заблаговременно оформите страховку. Не пренебрегайте этим документом, так как никогда не известно, что может произойти за границей.

Помните, что в путешествии может быть некому помочь вам с багажом, поэтому старайтесь, чтобы ваш чемодан был легким. На прогулки в рюкзак не забывайте класть необходимое – карту, лекарства, антисептик, перекус и воду.

Выбирая жилье или отель, выбирайте более безопасные и приспособленные для туристов локации ближе к центру и достопримечательностям.

Опытные путешественники советуют искать бары и пабы, которые находятся подальше от туристических. Там вы не только сможете расслабиться за бокалом алкогольного напитка, но и завести интересные знакомства с местными. При этом важно не оставлять стакан без присмотра и не передавать личные данные первому попавшемуся.

Старайтесь избегать конфликтов с местными, покидайте эпицентры разборок как можно скорее, при необходимости вызывайте полицию. Обходите стороной трущобы, где вас могут обворовать.

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