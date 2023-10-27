Собираясь в путешествие заранее посмотрите прогноз погоды на весь период отдыха, чтобы вы четко понимали, что вам нужно брать с собой. Посмотрите в интернете ролики, где показывают, как компактно сложить вещи в чемодан, чтобы освободить больше места, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

Не кладите все самое тяжелое в чемодан или сумку, лучше большие вещи надеть на себя. Сформируйте базовый гардероб для путешествия, чтобы не тащить с собой лишнее.

Также, чтобы освободить место в чемодане, стоит взять с собой бананку, сумку через плечо или небольшой рюкзак, где будут лежать документы, ключи, телефон, зарядка, павербанк, кошелек и лекарства.

Не займут много места в чемодане косметические средства в миниатюрах или пробники. Многие бренды предлагают шампуни, дезодоранты и другую продукцию в travel-упаковке.

Если нет нужной косметики в маленьких баночках, можно найти специальные наборы таких тар в магазинах, или поискать небольшие контейнеры дома.

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