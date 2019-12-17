Кремль свозит на оккупированный Донбасс колонны военной техники – к чему готовятся сепаратисты из «Л/ДНР»

Стало известно, что Российская Федерация свозит на оккупированные части Донецкой и Луганской областей техническое вооружение. В частности, речь идет о бронетехнике, артиллерийском вооружении, а также о грузовой автомобильной технике.

Об этом сообщило издание «УНИАН», сославшееся на слова пресс-секретаря Министерства обороны Украины полковника Максима Прауты, передает «НБН».

«Руководство Кремля, несмотря на заявление о поддержке Минских договоренностей, продолжает наращивание материально-технического обеспечения на территории Донбасса. Разведка Украины смогла обнаружить бронетехнику, артиллерию и грузовые автомобили», — сообщил полковник Праута.

Отмечается, что на территорию оккупированного Донбасса прибыло около 3000 тонн горюче-смазочных материалов.

«Командование Вооруженных сил РФ все еще использует территорию Донбасса в качестве собственного полигона. В армейские корпуса оккупантов поступают экспериментальные образцы оружия, а также снаряжения российского производства для исследовательской эксплуатации в режиме боя», — сообщил он.

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