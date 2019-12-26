МИД Польши выступил с серьезной критикой в адрес Путина из-за Крымского моста — подробности

Важное Политика
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Фото: Новороссия

В Польше серьезно осудили политику Российской Федерации, которая, оккупировав Крымский полуостров, еще и построила там мост, где теперь ездят машины и поезда. В МИДе Польши считают, что подобные действия России только в очередной раз говорят о том, что дополнительные санкции были применены против нее не зря.

Об этой информации сообщило издание «Укринформ», сославшееся на сообщение в «Фейсбуке» со стороны официальной странички Министерства иностранных дел Польши, передает «НБН».

Читайте также:  Зеленский резюмировал свой визит в ФРГ и встреча с Меркель

«Открытие незаконного железнодорожного соединения между Россией и незаконно оккупированным Крымом – это очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Москва своими действиями только подтверждает то, что наложенные на нее санкции были наложены не зря. Более того, считаем, что санкционное давление на Россию нужно оказывать и дальше», — сообщили в польском МИДе.

Пока неизвестно, есть ли реакция на подобное заявление со стороны Российской Федерации. Возможно, информация по этому поводу появится временем позже.

Напомним, Зеленский может лишиться поста президента Украины – политолог рассказал о серьезном повороте событий.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

МИД подготовил для СНБО перечень мер из-за решения Кремля по паспортизации

Дмитрий Климов

Ни дня без скандала: Нардепа от «Слуги народа» подозревают в госизмене и разворовывании госсредств

Христина Качоровська

Омбудсмен РФ предложила привлечь международных экспертов к делу Вышинского

Дмитрий Климов

Добавить комментарий