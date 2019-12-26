МИД Польши выступил с серьезной критикой в адрес Путина из-за Крымского моста — подробности

В Польше серьезно осудили политику Российской Федерации, которая, оккупировав Крымский полуостров, еще и построила там мост, где теперь ездят машины и поезда. В МИДе Польши считают, что подобные действия России только в очередной раз говорят о том, что дополнительные санкции были применены против нее не зря.

Об этой информации сообщило издание «Укринформ», сославшееся на сообщение в «Фейсбуке» со стороны официальной странички Министерства иностранных дел Польши, передает «НБН».

«Открытие незаконного железнодорожного соединения между Россией и незаконно оккупированным Крымом – это очередное нарушение территориальной целостности и суверенитета украинского государства. Москва своими действиями только подтверждает то, что наложенные на нее санкции были наложены не зря. Более того, считаем, что санкционное давление на Россию нужно оказывать и дальше», — сообщили в польском МИДе.

Пока неизвестно, есть ли реакция на подобное заявление со стороны Российской Федерации. Возможно, информация по этому поводу появится временем позже.

Otwarcie nielegalnego połączenia kolejowego z Rosji na bezprawnie anektowany Krym stanowi kolejne naruszenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Moskwa swoimi działaniami potwierdza słuszność nałożonych na nią sankcji i konieczność kontynuowania tej polityki. https://t.co/pCxWCGYs4C — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 24, 2019

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