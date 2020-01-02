Расследованием расстрелов на Майдане в ГБР будет заниматься адвокат Януковича — СМИ

Речь идет об Александре Бабикове.

Расстрелом активистов Революции Достоинства в ГБР будет заниматься адвокат беглого президента Виктора Януковича. Того самого, который дал приказ стрелять по участникам Революции.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинские новости«.

Сообщается, что Бабиков будет заместителем и.о. директора ГРБ Ирины Венедиктовой. Официально он ещё не вступил на эту должность, но по неофициальным данным, он уже принимает дела и требует отчеты о расследованиях.

Известно, что Александр Бабиков работает в Aver Lex. Это та фирма, которая обеспечивает защиту Януковича. Примечательно, что Бабиков до сих пор считается работником данной фирмы, но уже запрашивает дела, которыми занимаются в ГБР.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Венедиктова стала временно и.о. директора ГБР.