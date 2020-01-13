Как закончить войну с Россией и прийти к миру на Донбассе – польский премьер Моравецкий рассказал об условиях

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о том, что с Российской Федерацией можно установить мир, но при определенных условиях. В первую очередь, по его словам, Москва должна передать аннексированный Крым Украине и вывести свои войска на Донбассе, прекратив также помогать боевикам Донбасса.

Об этой информации сообщило издание «Сегодня», сославшееся на зарубежный источник Die Welt, передает «НБН».

«Нормализация отношений Евросоюза с Россией невозможно, пока Кремль не начнет действовать. Чтобы был мир не только с ЕС, но и с Украиной, Российская Федерации необходимо передать Крым украинскому государству. Также Россия должна отказаться от собственного влияния на востоке Украины. Более того, мы считаем, что действия России в Сирии являются не особо конструктивными», — сообщил Моравецкий.

Помимо этого, Моравецкий сообщил, что Владимир Путин в данный момент не готов проявить политическую волю, чтобы нормализовать отношения с Евросоюзом. Также Моравецкий сказал, что Путин допустил стратегическую ошибку из-за своего отношения к Европе, как к врагу.

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