ГБР вызывает Порошенко на допрос под тревожную музыку

Государственное бюро расследований Украины сделало нестандартный ход, опубликовав видеообращение к бывшему президенту и действующему главе фракции «Европейская солидарность» Петру Порошенко о вызове его на допрос в качестве свидетеля. Что интересно, в видеообращении звучит тревожная музыка.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Данное обращение было опубликовано н официальном YouTube-канале ГБР. Таким способом Государственное бюро расследований сообщает, что Народный депутат Украины Петр Порошенко неоднократно нарушил нормы уголовного процессуального законодательства Украины, а именно: после многочисленных повесток по месту проживания и по месту работы ни разу не удосужился явиться на допрос в качестве свидетеля.

В связи с этим Порошенко Петр Алексеевич таким образом был повторно оповещен про необходимость явки в ГБР 24.01.2020 года для допроса в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось о том, что по информации офиса Генпрокурора банк лидера «Европейской солидарности» хранил миллионы беглого президента Виктора Януковича и его окружения.