ГБР вызывает Порошенко на допрос под тревожную музыку

Общество Политика
Ник Петров0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Государственное бюро расследований Украины сделало нестандартный ход, опубликовав видеообращение к бывшему президенту и действующему главе фракции «Европейская солидарность» Петру Порошенко о вызове его на допрос в качестве свидетеля. Что интересно, в видеообращении звучит тревожная музыка.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Петро Порошенко
Петр Порошенко. Есть о чем задуматься. vesti.ua.

Данное обращение было опубликовано н официальном YouTube-канале ГБР. Таким способом Государственное бюро расследований сообщает, что Народный депутат Украины Петр Порошенко неоднократно нарушил нормы уголовного процессуального законодательства Украины, а именно: после многочисленных повесток по месту проживания и по месту работы ни разу не удосужился явиться на допрос в качестве свидетеля.

Читайте также:  The Telegraph: Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с ЕС

В связи с этим Порошенко Петр Алексеевич таким образом был повторно оповещен про необходимость явки в ГБР 24.01.2020 года для допроса в качестве свидетеля.

Ранее сообщалось о том, что по информации офиса Генпрокурора банк лидера «Европейской солидарности» хранил миллионы беглого президента Виктора Януковича и его окружения.

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

Обнародованы адреса российских тюрем, где содержат украинских заключенных

Дмитрий Климов

Супрун назвала причины, по которым врач может отказаться от ведения пациента

Юлия Нагорная

Никаких автономий на Донбассе не будет — МИД Украины

Христина Качоровська

Добавить комментарий