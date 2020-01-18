Лавров внезапно сменил риторику по Зеленскому и Донбассу

Политика
Ник Петров0
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В Министерстве иностранных дел России заявили, что смена власти в Украине не привела к прогрессу на востоке страны, и, что украинская власть не способствует разрешению конфликта на Донбассе. Данное заявление прозвучало в ответах МИДа на вопросы СМИ, которые были подготовлены к итоговой пресс-конференции Сергея Лаврова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Сергей Лавров
Сергей Лавров. hvylya.net.

Вместе с тем, в МИДе РФ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от Петра Порошенко, сумел добиться определенных результатов, в том числе в  выполнении решений нормандских саммитов 2015-2016 гг. по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и подписании «формулы Штайнмайера».

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Это позволило провести 9 декабря в Париже очередной, пятый, саммит «нормандского формата». Главным итогом встречи в «нормандском формате» глава российского МИДа назвал подтверждение «безальтернативности» минских соглашений. «Теперь важно обеспечить их реализацию,— подчеркнул Лавров.

Кроме того, в РФ в очередной раз заявили, что кризис в Украине можно преодолеть с помощью прямого диалога Киева с так называемыми «Д\ЛНР».

Вчера, 16 января, в Минске прошло первое в наступившем году заседание Контактной группы. Ее участники продолжат работу по поиску компромиссных вариантов решений имеющихся проблем.

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Ранее  министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось за пять месяцев достичь  разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».


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