Лавров внезапно сменил риторику по Зеленскому и Донбассу

В Министерстве иностранных дел России заявили, что смена власти в Украине не привела к прогрессу на востоке страны, и, что украинская власть не способствует разрешению конфликта на Донбассе. Данное заявление прозвучало в ответах МИДа на вопросы СМИ, которые были подготовлены к итоговой пресс-конференции Сергея Лаврова.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Вместе с тем, в МИДе РФ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от Петра Порошенко, сумел добиться определенных результатов, в том числе в выполнении решений нормандских саммитов 2015-2016 гг. по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и подписании «формулы Штайнмайера».

Это позволило провести 9 декабря в Париже очередной, пятый, саммит «нормандского формата». Главным итогом встречи в «нормандском формате» глава российского МИДа назвал подтверждение «безальтернативности» минских соглашений. «Теперь важно обеспечить их реализацию,— подчеркнул Лавров.

Кроме того, в РФ в очередной раз заявили, что кризис в Украине можно преодолеть с помощью прямого диалога Киева с так называемыми «Д\ЛНР».

Вчера, 16 января, в Минске прошло первое в наступившем году заседание Контактной группы. Ее участники продолжат работу по поиску компромиссных вариантов решений имеющихся проблем.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось за пять месяцев достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».