Политический марш оппозиции: в России анонсировали самую масштабную акцию против узурпации власти Путиным

На 29 января в России планируется масштабная акция – «марш за сменяемость власти» и против узурпации власти Путиным. Это будет самая важная акция оппозиции за последние годы.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

В прошлые выходные в Москве прошли первые акции против «политической реформы» Путина, которая позволит ему править вечно. Были пикеты у Администрации президента и шествия по улицам и бульварам.

«Однако обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция», — заявил российский оппозиционер Илья Яшин. Также Яшин сообщил, что несколько дней тому прошло заседание оргкомитета Марша Немцова, в котором участвовали почти все демократические политические силы России. Результатом заседания стало решение о масштабной акции против Путина.

«Решено: подать заявку на шествие 29 февраля. Это будет политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов и за это он отдал свою жизнь», — написал Яшин.

Напомним, 15 января Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию озвучил предложения по изменению Конституции, в котором среди прочего, предлагается отменить норму, запрещающую одному и тому же человеку занимать должность президента Российской Федерации более двух раз подряд.

Ранее сообщалось о смене Правительства Российской Федерации.