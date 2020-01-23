Зеленский в Израиле сделал то, на что Путин не способен

Сегодня 23 января в Израиле проходит 5 й Всемирный Форум памяти жертв Холокоста. Президент Украины Владимир Зеленский должен был принять участие в этом мероприятии.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на ukrainianwall.com.

Но планы у Президента Зеленского резко изменились. По прибытии в Израиль, президент Украины восхитил присутствующих своим поступком. Он решил не посещать Форум, отдать свое место и места членов украинской делегации тем, кто сам был непосредственным участником и жертвой тех событий и выжил.

Это случилось после того, как стало известно, что в связи с ажиотажем, связанным с проведением Форума, многим людям, выжившим жертвам Холокоста, не хватило мест на мероприятии.

В своем телеграмм-канале Президент Украины написал: «Эти храбрые люди совершили огромный подвиг: они сохранили жизнь там, где ее практически было невозможно сохранить».

Президент отметил, что так же поступили некоторые местные политики и чиновники.

Как ранее сообщалось на Всемирном Форуме в Израиле может состояться встреча Зеленского с Путиным.