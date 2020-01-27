Следствие против украинских моряков в России приостановлено

Россия приостановила расследование по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на ostro.org.

Адвокат Николай Полозов на своей странице в «Фейсбук» поведал о том, что следователь Следственного управления ФСБ принял процессуальное решение о приостановлении предварительного следствия по делу украинских военных моряков.

По словам адвоката, после получения защитой копии постановления следствия, станут известны основания и мотивы принятого процессуального решения.

Напомним, что три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Все требования Украины о возвращении кораблей и моряков, как и постановление Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, Россия проигнорировала.

Украинские моряки вернулись домой лишь 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

А 20 ноября 2019 года вернулись в Украину и корабли «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Однако с кораблей было снято россиянами все, что только можно было снять, включая унитазы, плафоны и даже розетки.

Ранее сообщалось, что ГБР допрашивает украинских моряков.