Песков рассказал о приглашении Зеленского на Парад Победы 9 мая: будет ли приглашен президент Украины

Дмитрий Песков выступил с заявлением относительно планов на парад Победы девятого мая. Особо важным стал вопрос места Украинского президента в этом празднике, однако пресс-секретарь Путина сообщил, что ответ на данный вопрос пока не может быть придан гласности.

Об этом сообщает издание «РИА», передает издание «НБН».

Песков сообщает, что приглашение Зеленского в Москву на парад это пока еще спорная тема и ее необходимо проработать в связи с последними высказываниями Зеленского в адрес российского народа и СССР.

«Мне следует уточнить этот вопрос более детально, пока я не готов озвучить окончательный ответ», — сообщил Песков в ответ на вопрос о приглашении президента Украины российской стороной на празднование 9 мая.

Вместе с тем уже известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял подобное приглашение и поучаствует в параде Победы в Москве.

Дональд Трамп пока не исключает своего возможного присутствия на празднике в 2020 году.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин серьезно болен – экс-депутат Канопацкая рассказала, почему президент РФ спешит с политическими вопросами.