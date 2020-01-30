Блокпосты в «Л/ДНР» охватывают беспорядки: Пушилин официально признался в серьезной проблеме

Серьезные проблемы на блокпостах «ДНР» вынуждают местные нелегальные силовые структуры прибегнуть к мерам. Местной группировкой «ДНР» готовятся нововведения в характер прохождения пропускных пунктов на лини соприкосновения, которые, как они полагают, смогут стать ключом к решению проблемы.

С таким заявлением выступил глава «ДНР» Денис Пушилин. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса», передает «НБН».

«В данный момент я вместе с силовиками работаю над концептуальными переменами в характере прохождения контрольных пунктов в направлении Украины», — заявил Пушилин.

Ситуации с возникновением трудностей на пропусках через блокпосты «ДНР» знакомы Украине уже не первый год. Огромные очереди людей на КПП констатирует в своих отчетах и мониторинговая миссия ОБСЕ. Пушилин лично выступил с признанием данной проблемы еще в прошлом декабре.

Известно, что проблемы подобного рода могут возникать и на подконтрольной территории, однако отметим, что украинские власти смогли решить подобного рода проблемы еще несколько лет назад и больше они не возникали в таких страшных масштабах, как сейчас в «ДНР».

Напомним, как сообщалось ранее, названы главные препятствия на пути развития Украины: украинцы рассказали, что тормозит страну.