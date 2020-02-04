Дефицит воды в Крыму: представитель Путина предложил Украине заключить интересную торговую сделку

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заговорил о том, что Киев мог бы продавать воду в оккупированный полуостров Крым. Чиновник Кремля отметил, что «Украина могла бы на этом неплохо заработать».

Передает НБН, ссылаясь на «RBC.ru».

Представитель Совета Федерации РФ – Владимир Джабаров заявил, что «власти» Крымского полуострова готовы покупать воду у Киева. При этом, за воду из Днепра готовы платить из бюджета РФ.

Кроме того, Джабаров заявил, что этот вопрос Киев должен обсудить с «властями» полуострова.

Представитель РФ заявил, что воды на полуострове катастрофически не хватает, по этому, «РФ готова платить за воду адекватную цену».

Напомним, что ранее народный депутат от партии «Слуга народа» — Юрий Аристов заговорил о продаже воды в аннексированный полуостров. Таким образом, представитель РФ дал ответ депутату от «Слуги народа».

Ранее мы сообщали, что Кремль готовит на Донбассе проект «Крым-2».