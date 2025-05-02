По данным Telegram-канала «Крымский ветер» мощные взрывы и звуки работы противовоздушной обороны оккупантов на полуострове местные жители слышали в районе аэропорта в Симферополе, вблизи аэродромов ВС РФ «Бельбек» и «Кача» в Севастополе, а также в Джанкое, Саках и Новофедоровке.

Как рассказали очевидцы, в результате прилетов беспилотников вспыхнули пожары, информирует издание «НБН».

«Губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что комбинированную атаку на город в районе Качи, Балаклавы, Севастопольской бухты и мыса Херсонес отражал Черноморский флот во взаимодействии с силами противовоздушной обороны. Оккупационный чиновник утверждал, что никакие объекты в результате удара не пострадали.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что ночью российская ПВО уничтожила 121 БПЛА, в частности 89 беспилотников над территорией Крымского полуострова.

Напомним, 28 апреля в Брянске дроны атаковали завод «Кремний ЭЛ». Глава ЦПД Андрей Коваленко рассказал, чем это предприятие обеспечивает армию Путина.