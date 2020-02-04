Из-за Пушилина «республике» конец – идеолог «ДНР» рассказал о серьезных проблемах в незаконной республике

Один из идеологов, так называемой «ДНР» — Роман Манекин обвинил главаря незаконной республики «ДНР»- Дениса Пушилина в неэффективном руководстве. Манекин заявил, что «из-за Пушилина «республике» скоро наступит конец».

Об этом идеолог незаконной республики на Донбассе написал на своей странице в соцсети, сообщает портал «Антикор», передает НБН.

Манекин заявил, что «Пушилин не способен быть лидером, он не блистает интеллектом и крайне ошибочно называть его «лицом республики»».

Кроме того, Манекин заявил, что республику «ДНР» ждет крах, если руководителем останется Пушилин. Он также отметил, что Пушилина на должность назначила Москва, а не жители Донбасса.

«Мы не победим Украину с Пушилиным и компанией», — заявил идеолог незаконной республики.

Манекин подчеркнул, что Украина обгоняет «республику» по многим позициям. Он обвинил незаконные власти в километровых очередях на КПВВ, низких заработных платах и пенсиях, а также в плохом качестве услуг в республике.

«Ситуация близится к финишу. Из-за Пушилина «республика» идет ко дну», — заявил идеолог «ДНР».

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